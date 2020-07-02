Из-за вброса бюллетеней аннулировали голоса на одном из участков в Москве
Подсчет бюллетеней на одном из московских избирательных участков в районе Раменки приостановили из-за возможного их вброса, результаты голосования будут аннулированы. Об этом сообщил столичный горизбирком в своем официальном телеграм-канале.
По данным МГИК, «камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования». «На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен», — говорится в сообщении избиркома. Ящик, в который производился вброс, опечатан, бюллетени, находящиеся в нем будут аннулированы.
Как рассказал «Ведомостям» представитель Общественного штаба по контролю и контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, на видеозаписи с камер наблюдения «видим вброс на УИК №2783 в Раменках». Наблюдатели направили письмо председателю Мосгоризбиркома с просьбой признать результаты голосования на этом участке недействительными. Они также попросили привлечь к ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии участка №2783. Представитель Общественного штаба добавил, что Раменский территориальный избирком аннулирует результата на всем УИК, а не в отдельном ящике. «Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — сообщили позже в Мосгоризбиркоме.
Общероссийское голосование за пакет поправок к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.