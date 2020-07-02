Из-за вброса бюллетеней аннулировали голоса на одном из участков в Москве

Как рассказал «Ведомостям» представитель Общественного штаба по контролю и контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, на видеозаписи с камер наблюдения «видим вброс на УИК №2783 в Раменках». Наблюдатели направили письмо председателю Мосгоризбиркома с просьбой признать результаты голосования на этом участке недействительными. Они также попросили привлечь к ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии участка №2783. Представитель Общественного штаба добавил, что Раменский территориальный избирком аннулирует результата на всем УИК, а не в отдельном ящике. «Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — сообщили позже в Мосгоризбиркоме.