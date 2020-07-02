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Из-за вброса бюллетеней аннулировали голоса на одном из участков в Москве

Ведомости

Подсчет бюллетеней на одном из московских избирательных участков в районе Раменки приостановили из-за возможного их вброса, результаты голосования будут аннулированы. Об этом сообщил столичный горизбирком в своем официальном телеграм-канале.

По данным МГИК, «камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования». «На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен», — говорится в сообщении избиркома. Ящик, в который производился вброс, опечатан, бюллетени, находящиеся в нем будут аннулированы.

Как рассказал «Ведомостям» представитель Общественного штаба по контролю и контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, на видеозаписи с камер наблюдения «видим вброс на УИК №2783 в Раменках». Наблюдатели направили письмо председателю Мосгоризбиркома с просьбой признать результаты голосования на этом участке недействительными. Они также попросили привлечь к ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии участка №2783. Представитель Общественного штаба добавил, что Раменский территориальный избирком аннулирует результата на всем УИК, а не в отдельном ящике. «Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — сообщили позже в Мосгоризбиркоме.

Ранее по теме: Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование за пакет поправок к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Ранее по теме: Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных