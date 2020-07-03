Прокуратура Токио попросила США выдать организаторов побега Карлоса Гона
Токийская прокуратура обратилась к США с просьбой о выдаче отца и сына Тейлоров, которые организовали побег гендиректора альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан, передает японское информагентство Kyodo.
Запрос основан на двустороннем соглашении США и Японии об экстрадиции преступников, объявленных в розыск, сообщает агентство со ссылкой на заявление прокуратуры. Запрос об экстрадиции будет рассматривать суд в штате Массачусетс, окончательное решение о выдаче бывшего спецназовца и тайного агента, работавшего на Ближнем Востоке, 59-летнего Майкла Тейлора и его 27-летнего сына Питера примет госдепартамент США. Тейлоров 20 мая арестовал по требованию прокуратуры суд в Бостоне. Представители прокуратуры Бостона заявили тогда, что ордера на арест двух американцев были получены от японских правоохранительных органов в январе 2020 г. В январе же в Турции арестовали четырех пилотов самолетов, на которых Гон летел в Бейрут через Стамбул, и менеджера турецкой авиакомпании, который предоставил самолеты для побега. Они обвиняются в контрабанде людей. Двое бортпроводников обвиняются в том, что они не сообщили о незаконном перемещении людей через границу. В середине мая обвинительные заключения в отношении этих семи фигурантов дела о побеге утвердил стамбульский суд, слушания начнутся в июле.
Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 г. встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес- джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.
Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 гг. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.