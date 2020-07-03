Прокуратура Токио попросила США выдать организаторов побега Карлоса Гона

Запрос основан на двустороннем соглашении США и Японии об экстрадиции преступников, объявленных в розыск, сообщает агентство со ссылкой на заявление прокуратуры. Запрос об экстрадиции будет рассматривать суд в штате Массачусетс, окончательное решение о выдаче бывшего спецназовца и тайного агента, работавшего на Ближнем Востоке, 59-летнего Майкла Тейлора и его 27-летнего сына Питера примет госдепартамент США. Тейлоров 20 мая арестовал по требованию прокуратуры суд в Бостоне. Представители прокуратуры Бостона заявили тогда, что ордера на арест двух американцев были получены от японских правоохранительных органов в январе 2020 г. В январе же в Турции арестовали четырех пилотов самолетов, на которых Гон летел в Бейрут через Стамбул, и менеджера турецкой авиакомпании, который предоставил самолеты для побега. Они обвиняются в контрабанде людей. Двое бортпроводников обвиняются в том, что они не сообщили о незаконном перемещении людей через границу. В середине мая обвинительные заключения в отношении этих семи фигурантов дела о побеге утвердил стамбульский суд, слушания начнутся в июле.