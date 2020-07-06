Кремль оценил перспективу включения ДНР и ЛНР в состав России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не располагает информацией о каких-либо фактических шагах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в сторону России. На вопрос о возможном включении ДНР и ЛНР в состав России представитель Кремля отметил, что жителям юго-востока Украины предоставили российское гражданство по сугубо гуманитарным соображениям, «после того как эти граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной».
Песков отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь самопровозглашенным республикам. При этом он сказал, что «мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины». Песков повторил и отдельно выделил, что речь идет о «юго-востоке Украины».
Указ президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие был распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Накануне бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что самопровозглашенные республики уже де-факто являются частью России, а в скором будущем «станут таковой и де-юре» (цитата по «Страна.ua»). Голосование по поправкам в Конституцию России, в котором участвовали в том числе и держатели российских паспортов в ДНР и ЛНР, – «это очень важный шаг», сказал Бородай.