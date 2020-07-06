Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль оценил перспективу включения ДНР и ЛНР в состав России

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не располагает информацией о каких-либо фактических шагах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в сторону России. На вопрос о возможном включении ДНР и ЛНР в состав России представитель Кремля отметил, что жителям юго-востока Украины предоставили российское гражданство по сугубо гуманитарным соображениям, «после того как эти граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной».

Песков отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь самопровозглашенным республикам. При этом он сказал, что «мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины». Песков повторил и отдельно выделил, что речь идет о «юго-востоке Украины».

Указ президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие был распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Накануне бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что самопровозглашенные республики уже де-факто являются частью России, а в скором будущем «станут таковой и де-юре» (цитата по «Страна.ua»). Голосование по поправкам в Конституцию России, в котором участвовали в том числе и держатели российских паспортов в ДНР и ЛНР, – «это очень важный шаг», сказал Бородай.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных