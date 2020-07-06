Кремль оценил перспективу включения ДНР и ЛНР в состав России

Указ президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие был распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Накануне бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что самопровозглашенные республики уже де-факто являются частью России, а в скором будущем «станут таковой и де-юре» (цитата по «Страна.ua»). Голосование по поправкам в Конституцию России, в котором участвовали в том числе и держатели российских паспортов в ДНР и ЛНР, – «это очень важный шаг», сказал Бородай.