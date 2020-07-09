Кремль прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, президенту докладывают о следственных действиях «в установленном порядке».
На вопрос, уволят ли Фургала в связи с утратой доверия, пресс-секретарь сказал: «Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия. Как только решение президент примет, мы вас проинформируем».
На вопрос, понятна ли президенту избирательность правоохранительных органов, которые реагируют на показания на одних губернаторов и при этом не реагируют на показания о других, Песков сказал, что не думает о возможности каким-то образом игнорировать показания, которые указывают на причастность к убийству или на организацию убийства.
«Не думаю, что такие показания даются на многих», – сказал он. На уточнение журналиста о том, что такие показания были даны на Андрея Турчака, когда тот был губернатором Псковской области, Песков ответил: «Безусловно, они должны быть доказаны в суде, одних показаний недостаточно. Поэтому я еще раз говорю: будет следствие и будет суд».
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Сейчас губернатор находится в Москве. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых, сообщал Следственный комитет.