Кремль прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края

«Не думаю, что такие показания даются на многих», – сказал он. На уточнение журналиста о том, что такие показания были даны на Андрея Турчака, когда тот был губернатором Псковской области, Песков ответил: «Безусловно, они должны быть доказаны в суде, одних показаний недостаточно. Поэтому я еще раз говорю: будет следствие и будет суд».