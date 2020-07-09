«Эта история про человека, который "кривым способом" проник в губернаторы». Политолог о задержании Фургала

«Урок случившегося очень простой: если ты что-то обещаешь представителям федеральной власти, то ты должен свои обязательства выполнять. Вот и все. Это не единственный, конечно, урок этой истории, но начать следует с этого. Также, если у тебя биография с серьезными «белыми» и других цветов пятнами, то собираться на такие серьезные должности не стоит в принципе», – отмечает он.