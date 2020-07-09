«Эта история про человека, который "кривым способом" проник в губернаторы». Политолог о задержании Фургала
Политолог Виталий Иванов считает задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала закономерным итогом всей истории его губернаторства, «которое, как широко известно, началось с прямого обмана федерального центра». Фургал обещал свернуть свою кампанию после первого тура губернаторских выборов, но не сделал этого. «В итоге выборы, конечно, выиграл, но заработал очень серьезных врагов и получил очень серьезные «минусы в карму», как выражаются некоторые люди», – считает политолог.
«Эта история не про ЛДПР, эта история не про какие-то там «чистки» в губернаторском корпусе. Эта история про человека, который кривым способом проник в губернаторы и по определению не мог задержаться в этом кресле надолго», – отметил Иванов.
По мнению политолога, никаких волнений и протестов в Хабаровском крае не будет. «Возможно, будет какая-то попытка не слишком умных, но слишком смелых друзей-приятелей [Фургала] что-то раскачать, но [протест] не развернется. Можно привести на площадь Ленина 100–200 человек, ну, постоят они там, и все», – полагает политолог.
«Урок случившегося очень простой: если ты что-то обещаешь представителям федеральной власти, то ты должен свои обязательства выполнять. Вот и все. Это не единственный, конечно, урок этой истории, но начать следует с этого. Также, если у тебя биография с серьезными «белыми» и других цветов пятнами, то собираться на такие серьезные должности не стоит в принципе», – отмечает он.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Сейчас губернатор находится в Москве. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых, сообщал Следственный комитет.