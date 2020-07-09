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«Эта история про человека, который "кривым способом" проник в губернаторы». Политолог о задержании Фургала

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Политолог Виталий Иванов считает задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала закономерным итогом всей истории его губернаторства, «которое, как широко известно, началось с прямого обмана федерального центра». Фургал обещал свернуть свою кампанию после первого тура губернаторских выборов, но не сделал этого. «В итоге выборы, конечно, выиграл, но заработал очень серьезных врагов и получил очень серьезные «минусы в карму», как выражаются некоторые люди», – считает политолог.

«Эта история не про ЛДПР, эта история не про какие-то там «чистки» в губернаторском корпусе. Эта история про человека, который кривым способом проник в губернаторы и по определению не мог задержаться в этом кресле надолго», – отметил Иванов.

По мнению политолога, никаких волнений и протестов в Хабаровском крае не будет. «Возможно, будет какая-то попытка не слишком умных, но слишком смелых друзей-приятелей [Фургала] что-то раскачать, но [протест] не развернется. Можно привести на площадь Ленина 100–200 человек, ну, постоят они там, и все», – полагает политолог.

«Урок случившегося очень простой: если ты что-то обещаешь представителям федеральной власти, то ты должен свои обязательства выполнять. Вот и все. Это не единственный, конечно, урок этой истории, но начать следует с этого. Также, если у тебя биография с серьезными «белыми» и других цветов пятнами, то собираться на такие серьезные должности не стоит в принципе», – отмечает он.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Сейчас губернатор находится в Москве. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых, сообщал Следственный комитет.

Ранее по теме: Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных