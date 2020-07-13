Власти Хабаровского края призвали жителей не поддаваться на провокации

«Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки», ‒ говорится в обращении. В нем отмечается, что «нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами». Власти региона обращают внимание жителей на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией (около 100 случаев заражения в сутки) и необходимость не допускать массового скопления людей для предотвращения COVID-19. По данным правительства края, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 5300 (392 случая на 100 000 населения). Ограничительные меры из-за коронавируса продлили в регионе до 27 июля.