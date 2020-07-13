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Власти Хабаровского края призвали жителей не поддаваться на провокации

Ведомости

Власти Хабаровского края призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не устраивать массовых беспорядков из-за ареста губернатора Сергей Фургала. Обращение с призывом «не позволить себя использовать» опубликовано на официальном портале правительства региона.

«Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки», ‒ говорится в обращении. В нем отмечается, что «нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами». Власти региона обращают внимание жителей на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией (около 100 случаев заражения в сутки) и необходимость не допускать массового скопления людей для предотвращения COVID-19. По данным правительства края, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 5300 (392 случая на 100 000 населения). Ограничительные меры из-за коронавируса продлили в регионе до 27 июля.

В выходные дни в регионе во всех крупных городах и районных центрах прошли стихийные митинги, шествия и акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Полиция оценила количество участников акции 11 июля в Хабаровске в 12 000 человек, другие официальные данные не публиковались. Вечером 12 июля четверо пьяных агрессивных участников митинга у здания правительства края были задержаны правоохранительными органами.

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Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и этапировали в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004‒2005 гг. в Хабаровском крае и Амурской области. Фургал свои вину отрицает. Под арест его поместили в следственный изолятор «Лефортово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных