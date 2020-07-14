«Дождь»: Сафронов может остаться советником в «Роскосмосе» до приговора суда

На время следствия и суда работодатель может оформить Сафронова как отсутствующего на работе и не платить за это время до официальных объяснений о причинах отсутствия официально, добавляет эксперт по трудовому праву Галина Енютина. Сафронова также могут отстранить от работы по требованию Следственного комитета. «Я думаю, что следствие наверняка уже направило такое представление и Сафронов может об этом сейчас и не знать», — сказал Енютина. Следствие предъявило 13 июля обвинение в государственной измене (ст. 275 УК) советнику гендиректора «Роскосмоса» и бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Ранее со слов адвокатов стало известно, что журналиста подозревают в передаче сведений о военном и военно-техническом сотрудничестве России спецслужбам Чехии, а через них – спецслужбам США. Сафронов, по словам защиты, обвинение не признал.