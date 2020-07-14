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«Дождь»: Сафронов может остаться советником в «Роскосмосе» до приговора суда

Ведомости

Советник генерального директора «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов может остаться в должности до приговора суда по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к «Роскосмосу».

По словам собеседника «Дождя, никаких действий по увольнению Сафронова в госкорпорации не предпринималось. Юристы, специализирующиеся на трудовом праве, рассказали, что если Сафронов будет оправдан, он сможет претендовать на компенсацию заработной платы за время нахождения под арестом в СИЗО. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда Олега Бабича, при прекращении уголовного преследования и при оправдательном приговоре "потерянный заработок вместе с компенсацией морального ущерба должно будет возместить государство в полном объеме". Согласно же статье 83 Трудового кодекса России, основанием для увольнения может послужить лишь приговор суда, вступивший в законную силу и исключающий продолжение прежней работы.

Собеседник «Дождя» из Конфедерации труда отметил, что при наказании, не связанном с лишением свободы уволить Сафронова можно только с его ведома, а статья 81 Трудового кодекса об увольнении за разглашение «охраняемой законом тайны» к случаю с советником не относится — его обвиняют в разглашении гостайны до трудоустройства в «Роскосмос». Согласно статье 83 Трудового кодекса России, основанием для увольнения является «осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу».

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На время следствия и суда работодатель может оформить Сафронова как отсутствующего на работе и не платить за это время до официальных объяснений о причинах отсутствия официально, добавляет эксперт по трудовому праву Галина Енютина. Сафронова также могут отстранить от работы по требованию Следственного комитета. «Я думаю, что следствие наверняка уже направило такое представление и Сафронов может об этом сейчас и не знать», — сказал Енютина. Следствие предъявило 13 июля обвинение в государственной измене (ст. 275 УК) советнику гендиректора «Роскосмоса» и бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Ранее со слов адвокатов стало известно, что журналиста подозревают в передаче сведений о военном и военно-техническом сотрудничестве России спецслужбам Чехии, а через них – спецслужбам США. Сафронов, по словам защиты, обвинение не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных