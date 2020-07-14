ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. По неофициальным оценкам, Бабарико является одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.