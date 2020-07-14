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ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

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ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, сообщает портал Tut.by. Причиной такого решения представители ЦИК назвали поступившее им письмо от Комитета госконтроля, в котором было указано, что Бабарико руководил преступной группой, отмывавшей деньги.

Всего, по данным агентства «Белта», документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. По неофициальным оценкам, Бабарико является одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных