ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, сообщает портал Tut.by. Причиной такого решения представители ЦИК назвали поступившее им письмо от Комитета госконтроля, в котором было указано, что Бабарико руководил преступной группой, отмывавшей деньги.
Всего, по данным агентства «Белта», документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. По неофициальным оценкам, Бабарико является одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.