Госдумовская оппозиция отказалась от выборов губернатора в пяти регионах

Источник, близкий к администрации президента сообщил, что решение по ЕАО принималось еще до ареста Сергея Фургала, чья популярность распространилось из Хабаровского края и на соседнюю область. Собеседник газеты отметил, что Кремль не был заинтересован в участии представителя ЛДПР в выборах, потому что он мог бы получить поддержку Фургала и выиграть. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что партия не стала выставлять кандидатов там, где не было шансов навязать борьбу представителям «партии власти». Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что у кандидатов в сенаторы были хорошие шансы на второй туры выборов в случае выдвижения. Но, по его мнению, партиям лучше получать посты губернаторов «по квоте», чем в результате победы на выборов. Регионалист привел в пример бывшего губернатора Хабаровского края, который «выборы выиграл случайно». Политолог Александр Пожалов считает, что на победу могла рассчитывать ЛДПР и то — только в в ЕАО. Во всех остальных случаях сенаторство может быть действительно наилучшим способом для реализации накопленного политического капитала.