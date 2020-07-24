Госдумовская оппозиция отказалась от выборов губернатора в пяти регионах
Партии парламентской оппозиции отказались от участия в выборах губернатора в пяти регионов. ЛДПР не будет выдвигать кандидата в Еврейской автономной области, КПРФ — в Татарстане. Три депутата Госдумы (ЛДПР, КПРФ,»Справедливая Россия») станут сенаторами от действующих глав регионов — в Брянской и Архангельской областях и Коми соответственно, выяснил «Коммерсантъ» в партиях, администрации президента и в регионах.
В списки кандидатов в верхнюю палату действующие главы регионов включили Вадима Деньгина (ЛДПР) в Брянской области, Ольгу Епифанову (СР) в Республике Коми, Александра Некрасова (КПРФ) — в Архангельской области. Партии будущих членов Совета Федерации откажутся от выдвижения своих кандидатов на губернаторских выборах. Сама вице-спикер Госдумы от СР Ольга Епифанова заявила, что ничего не знает о подобного рода договоренностях. Однако собеседники в партии и в регионе отметили, что у Епифановой есть реальные шансы пройти в результате в Совфед. В губернаторской тройке представителей в Совфед кроме нее у Владимира Уйбы значатся министр национальной политики Коми Галина Габышева и руководителей фракции ЕР в госсовете республики Сергей Усачев.
Кандидатом в члены Совфеда от врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского стал депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по энергетике Александр Некрасов. Эту информацию подтвердили в КПРФ и в регионе. В тройке кроме Некрасова — зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от ЕР Елена Вторыгина и действующий сенатор Виктор Павленко. В Брянской области в тройку от действующего губернатора Александра Богомаза вошел замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин. Он сообщил газете, что это было «партийное решение». Его соседи по тройке — депутат областной думы от ЕР Людмила Журавлева и руководитель госпиталя для больных COVID-19 Серей Галаганов. В Брянской области на выборы идет действующий глава региона Александр Богомаз. ЛДПР там своего кандидата не выставляет, зато заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Вадим Деньгин претендует на сенаторство. «Да, я вошел в тройку губернатора»,— подтвердил он «Ъ». По словам депутата, это было «партийное решение». Другими кандидатами в сенаторы от исполнительной власти стали депутат областной думы единоросс Людмила Журавлева и руководитель брянского коронавирусного госпиталя Сергей Галаганов.
Источник, близкий к администрации президента сообщил, что решение по ЕАО принималось еще до ареста Сергея Фургала, чья популярность распространилось из Хабаровского края и на соседнюю область. Собеседник газеты отметил, что Кремль не был заинтересован в участии представителя ЛДПР в выборах, потому что он мог бы получить поддержку Фургала и выиграть. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что партия не стала выставлять кандидатов там, где не было шансов навязать борьбу представителям «партии власти». Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что у кандидатов в сенаторы были хорошие шансы на второй туры выборов в случае выдвижения. Но, по его мнению, партиям лучше получать посты губернаторов «по квоте», чем в результате победы на выборов. Регионалист привел в пример бывшего губернатора Хабаровского края, который «выборы выиграл случайно». Политолог Александр Пожалов считает, что на победу могла рассчитывать ЛДПР и то — только в в ЕАО. Во всех остальных случаях сенаторство может быть действительно наилучшим способом для реализации накопленного политического капитала.