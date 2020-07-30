Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о подготовке теракта

Он подтвердил информацию «БелТА» о том, что всего в страну прибыли более 200 бойцов иностранной частной военной компании, «целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов». «33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», – сказал Равков. Он также отметил, что задержанные «начали давать показания».