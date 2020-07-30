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Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о подготовке теракта

Ведомости

В отношении задержанных 29 июля в Белоруссии граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии, передает «Интерфакс».

Он подтвердил информацию «БелТА» о том, что всего в страну прибыли более 200 бойцов иностранной частной военной компании, «целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов». «33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», – сказал Равков. Он также отметил, что задержанные «начали давать показания».

Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России. «БелТА» назвала имена и фамилии задержанных, по данным агентства, это бойцы ЧВК «Вагнер». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания собрал заседание Совета безопасности республики.

Ранее по теме: Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных