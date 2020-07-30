Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о подготовке теракта
В отношении задержанных 29 июля в Белоруссии граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии, передает «Интерфакс».
Он подтвердил информацию «БелТА» о том, что всего в страну прибыли более 200 бойцов иностранной частной военной компании, «целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов». «33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», – сказал Равков. Он также отметил, что задержанные «начали давать показания».
Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России. «БелТА» назвала имена и фамилии задержанных, по данным агентства, это бойцы ЧВК «Вагнер». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания собрал заседание Совета безопасности республики.