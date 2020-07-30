Песков ответил на критику Дерипаски антисанкционной политики России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением бизнесмена Олега Дерипаски о том, что российские власти с безразличием подходят к борьбе с введенными против страны санкциями. В интервью телеканалу РБК бизнесмен также отметил, что разработкой мер по минимизации потерь от санкций занимаются всего четыре человека.
По словам пресс-секретаря, санкциям в России противостоит все руководство страны, а не четыре человека, как утверждает бизнесмен. «Говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно — этим занимаются все правительство, все руководство страны и вся наша промышленность», — сказал Песков.
По его словам, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению в секторе промпроизводства проводились быстрее, чем они проводятся. «Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определённый потенциал, который реализуется», — пояснил пресс-секретарь.
Ранее Дерипаска, ставший объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона, заявил в интервью, что в России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США. Он отметил, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается. По его словам, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 000 человек, а в России минимизацией эффектов от них — всего четверо.