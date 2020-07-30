Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков ответил на критику Дерипаски антисанкционной политики России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением бизнесмена Олега Дерипаски о том, что российские власти с безразличием подходят к борьбе с введенными против страны санкциями. В интервью телеканалу РБК бизнесмен также отметил, что разработкой мер по минимизации потерь от санкций занимаются всего четыре человека.

По словам пресс-секретаря, санкциям в России противостоит все руководство страны, а не четыре человека, как утверждает бизнесмен. «Говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно — этим занимаются все правительство, все руководство страны и вся наша промышленность», — сказал Песков.

По его словам, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению в секторе промпроизводства проводились быстрее, чем они проводятся. «Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определённый потенциал, который реализуется», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее по теме: Есть ли шанс на снятие санкций у Олега Дерипаски

Ранее Дерипаска, ставший объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона, заявил в интервью, что в России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США. Он отметил, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается. По его словам, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 000 человек, а в России минимизацией эффектов от них — всего четверо.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных