Песков ответил на критику Дерипаски антисанкционной политики России

Ранее Дерипаска, ставший объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона, заявил в интервью, что в России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США. Он отметил, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается. По его словам, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 000 человек, а в России минимизацией эффектов от них — всего четверо.