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МИД России прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Ведомости

Трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики, заявили в МИД России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение», ‒ говорится в сообщении. У Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины, отметили в ведомстве.

По версии российского МИДа, группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. При этом логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. «По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск ‒ Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», ‒ пояснили в ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что к россиянам должен быть незамедлительно обеспечен доступ сотрудников консульства. «Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося», ‒ добавили в дипведомстве.

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных