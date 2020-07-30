МИД России прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики, заявили в МИД России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение», ‒ говорится в сообщении. У Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины, отметили в ведомстве.
По версии российского МИДа, группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. При этом логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. «По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск ‒ Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», ‒ пояснили в ведомстве.
В МИДе подчеркнули, что к россиянам должен быть незамедлительно обеспечен доступ сотрудников консульства. «Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося», ‒ добавили в дипведомстве.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера»