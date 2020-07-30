МИД России прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

По версии российского МИДа, группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. При этом логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. «По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск ‒ Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», ‒ пояснили в ведомстве.