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Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

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Украинская сторона получила от Белоруссии список задержанных под Минском 33 россиян. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — заявил он во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Кулеба напомнил, что согласно украинскому законодательству, гражданин не может иметь второе гражданство.

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Ранее офис президента Украины Владимира Зеленого сообщил, что Украина обратится к властям Белоруссии с требованием экстрадировать задержанных россиян. В МИД России потребовали от Белоруссии допустить к задержанным в стране россиянам дипломатов.

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера».

В Минске считают, что группа прибыла для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа, отмечало агентство. Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные остались в стране вынужденно, так как опоздали на самолет. В Кремле сообщили, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных