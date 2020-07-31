Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

В Минске считают, что группа прибыла для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа, отмечало агентство. Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные остались в стране вынужденно, так как опоздали на самолет. В Кремле сообщили, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.