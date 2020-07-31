Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян
Украинская сторона получила от Белоруссии список задержанных под Минском 33 россиян. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — заявил он во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Кулеба напомнил, что согласно украинскому законодательству, гражданин не может иметь второе гражданство.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленого сообщил, что Украина обратится к властям Белоруссии с требованием экстрадировать задержанных россиян. В МИД России потребовали от Белоруссии допустить к задержанным в стране россиянам дипломатов.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера».
В Минске считают, что группа прибыла для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа, отмечало агентство. Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные остались в стране вынужденно, так как опоздали на самолет. В Кремле сообщили, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.