Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщении
33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа. отмечало агентство.