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Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщении

33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа. отмечало агентство.

Ранее по теме: Кремль рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных