Кремль рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян

Песков выразил обеспокоенность тем, что к задержанным россиянам до сих пор не пустили консула. Контактов между президентами России и Белоруссии пока не было: «в настоящее время работают МИД и наше посольство в Минске, осуществляются необходимые контакты», сказал он. Кремлю, по словам пресс-секретаря, на данный момент доподлинно известно, что задержанные россияне были проездом в Белоруссии – они должны были улететь в Стамбул, но опоздали на самолет.