Кремль рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян

Кремль рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиянПо его словам, они были проездом в Белоруссии и опоздали на самолет
Россия рассчитывает, что задержанных в Белоруссии группу россиян отпустят в ближайшее время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно. Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», – сказал пресс-секретарь.
Песков выразил обеспокоенность тем, что к задержанным россиянам до сих пор не пустили консула. Контактов между президентами России и Белоруссии пока не было: «в настоящее время работают МИД и наше посольство в Минске, осуществляются необходимые контакты», сказал он. Кремлю, по словам пресс-секретаря, на данный момент доподлинно известно, что задержанные россияне были проездом в Белоруссии – они должны были улететь в Стамбул, но опоздали на самолет.
«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», – заявил Песков.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера».
В Минске считают, что группа прибыла для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа, отмечало агентство. Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные остались в стране вынужденно, так как опоздали на самолет. В Кремле ранее сообщали, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.