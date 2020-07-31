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Кремль рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян

По его словам, они были проездом в Белоруссии и опоздали на самолет
Татьяна Морозова Светлана Бочарова
Виктор Толочко / РИА Новости

Россия рассчитывает, что задержанных в Белоруссии группу россиян отпустят в ближайшее время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно. Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», – сказал пресс-секретарь.

Песков выразил обеспокоенность тем, что к задержанным россиянам до сих пор не пустили консула. Контактов между президентами России и Белоруссии пока не было: «в настоящее время работают МИД и наше посольство в Минске, осуществляются необходимые контакты», сказал он. Кремлю, по словам пресс-секретаря, на данный момент доподлинно известно, что задержанные россияне были проездом в Белоруссии – они должны были улететь в Стамбул, но опоздали на самолет.

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По словам посла России, они работали на белорусскую компанию в третьей стране

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», – заявил Песков.

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера».

В Минске считают, что группа прибыла для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа, отмечало агентство. Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные остались в стране вынужденно, так как опоздали на самолет. В Кремле ранее сообщали, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных