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Посольство России ответило на доклад госдепа США о российской пропаганде

Ведомости

Доклад Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США о «столпах российской дезинформации и пропаганды» является попыткой заглушить официальные предложения России о возобновлении сотрудничества США, говорится в официальном комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», – говорится в комментарии.

В посольстве считают, что госдепартамент, которому «крайне не нравится существование альтернативных источников информации», задействует серьезные ресурсы для их дискредитации, объявляя их «дезинформацией на службе Кремля».

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«Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин», – добавили в посольстве. Там также привели примеры абсурдных утверждений в докладе. Так, в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва».

«Если это вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик»,— говорится в сообщении посольства.

В опубликованном докладе госдеп назвал Россию основной угрозой в области дезинформации и пропаганды. В основу российской пропаганды якобы входят правительственные официальные каналы коммуникации, государственные СМИ, социальные сети, которые используются в качестве оружия, языковые центры, а также дезинформация в киберпространстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных