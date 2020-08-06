Посольство России ответило на доклад госдепа США о российской пропаганде

«Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин», – добавили в посольстве. Там также привели примеры абсурдных утверждений в докладе. Так, в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва».