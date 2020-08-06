Посольство России ответило на доклад госдепа США о российской пропаганде
Доклад Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США о «столпах российской дезинформации и пропаганды» является попыткой заглушить официальные предложения России о возобновлении сотрудничества США, говорится в официальном комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
«Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», – говорится в комментарии.
В посольстве считают, что госдепартамент, которому «крайне не нравится существование альтернативных источников информации», задействует серьезные ресурсы для их дискредитации, объявляя их «дезинформацией на службе Кремля».
«Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин», – добавили в посольстве. Там также привели примеры абсурдных утверждений в докладе. Так, в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва».
«Если это вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик»,— говорится в сообщении посольства.
В опубликованном докладе госдеп назвал Россию основной угрозой в области дезинформации и пропаганды. В основу российской пропаганды якобы входят правительственные официальные каналы коммуникации, государственные СМИ, социальные сети, которые используются в качестве оружия, языковые центры, а также дезинформация в киберпространстве.