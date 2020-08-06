В Белоруссии задержали руководителя избирательного штаба соперницы Лукашенко
В Белоруссии задержана руководитель избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщил TUT.by.
«Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу», – сообщили представители штаба Бабарико. Позже в МДД Белоруссии «РИА Новостям» опровергли информацию о задержании Мороз.
Позже Мороз сообщила, что ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, а затем отпустили.
Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Митинг в поддержку Тихановской в Минске, по разным оценкам, собрал от 18 000 до 63 000 человек.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.