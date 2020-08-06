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В Белоруссии задержали руководителя избирательного штаба соперницы Лукашенко

Ведомости

В Белоруссии задержана руководитель избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщил TUT.by.

«Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу», – сообщили представители штаба Бабарико. Позже в МДД Белоруссии «РИА Новостям» опровергли информацию о задержании Мороз.

Позже Мороз сообщила, что ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, а затем отпустили.

Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Митинг в поддержку Тихановской в Минске, по разным оценкам, собрал от 18 000 до 63 000 человек.

Ранее по теме: Александр Лукашенко остался без популярных конкурентов на выборах президента

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных