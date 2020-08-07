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В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

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В Генштабе раскрыли условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Его применят при любой ракетной атаке, говорится в статье начальника Генерального оперативного управления Генштаба Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина в газете «Красная звезда».

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», – сообщается в материале. Авторы статьи указывают, что любая атакующая ракета «будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением», так как у военных не будет возможности определить ее тип в случае нападения противника.

Военно-политическое руководство страны получит информацию о запуске ракет автоматически, после чего определит масштаб ответных действий ядерных сил. Агрессия против страны определяется как попытка «уничтожения России как государства». При этом в военном ведомстве подчеркнули, что ядерная политика России носит «сугубо оборонительный характер».

Ранее по теме: Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

В начале июня президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания». Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утвержденной в 2010 г. военной доктриной не изменились: Москва может его применить в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.,

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных