В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

В начале июня президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания». Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утвержденной в 2010 г. военной доктриной не изменились: Москва может его применить в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».