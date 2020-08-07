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В Белоруссии задержан начальник избирательного штаба соперника Лукашенко

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Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о задержании руководителя своего предвыборного штаба Николая Лысенкова, пишет Tut.by.

Мужчину задержали на избирательном участке, где он был в качестве наблюдателя. По словам Череченя, Лысенко, предположительно, подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия.

6 августа в Белоруссии задержали начальника избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, а затем отпустили.

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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование. За первые три дня явка на выборах составила 22,47%, сообщала «БелТА» со ссылкой на ЦИК страны. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных