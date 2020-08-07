В Белоруссии задержан начальник избирательного штаба соперника Лукашенко
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о задержании руководителя своего предвыборного штаба Николая Лысенкова, пишет Tut.by.
Мужчину задержали на избирательном участке, где он был в качестве наблюдателя. По словам Череченя, Лысенко, предположительно, подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия.
6 августа в Белоруссии задержали начальника избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, а затем отпустили.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование. За первые три дня явка на выборах составила 22,47%, сообщала «БелТА» со ссылкой на ЦИК страны. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.