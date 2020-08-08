В Белоруссии повторно задержали руководителя избирательного штаба Тихановской
В Белоруссии задержана руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, передает «Интерфакс» заявление пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной. Это второе задержание за два дня: 6 августа Мороз уже задерживали люди, представившиеся сотрудниками МВД.
Мороз задержали на входе в объединенный избирательный штаб, Тихановская вместе со своим пресс-секретарем присутствовали при задержании. Красулина отметила, что сотрудник предъявил удостоверение руководителю избирательного штаба, предложил ей сесть в машину и проехать «для участия в административном процессе».
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование проходит с 4 августа. Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко. Штаб Тихановской объединил усилия со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком Белоруссии не допустил их до выборов.