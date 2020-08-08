В Белоруссии повторно задержали руководителя избирательного штаба Тихановской

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование проходит с 4 августа. Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко. Штаб Тихановской объединил усилия со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком Белоруссии не допустил их до выборов.