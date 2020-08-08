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В Белоруссии повторно задержали руководителя избирательного штаба Тихановской

Ведомости

В Белоруссии задержана руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, передает «Интерфакс» заявление пресс-секретаря кандидата Анны Красулиной. Это второе задержание за два дня: 6 августа Мороз уже задерживали люди, представившиеся сотрудниками МВД.

Мороз задержали на входе в объединенный избирательный штаб, Тихановская вместе со своим пресс-секретарем присутствовали при задержании. Красулина отметила, что сотрудник предъявил удостоверение руководителю избирательного штаба, предложил ей сесть в машину и проехать «для участия в административном процессе».

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование проходит с 4 августа. Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко. Штаб Тихановской объединил усилия со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком Белоруссии не допустил их до выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных