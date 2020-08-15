Зеленский раскритиковал решение Минска выдать Москве задержанных россиян

Украинский лидер также добавил, что Украина обращалась к Белоруссии с просьбой выдать ей граждан России, и что Киев предпринимал попытки доказать Минску правомерность такого запроса по дипломатическим каналам. В заключение Зеленский заявил, что последствия решения Белоруссии могут быть «трагичными», и что этим людям «все равно придется отвечать».