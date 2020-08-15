Зеленский раскритиковал решение Минска выдать Москве задержанных россиян
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Белоруссии выдать России задержанных граждан РФ, назвав этот шаг «несправедливым, некорректным и неприемлемым».
«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях… Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, оно не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Зеленский в Telegram.
Украинский лидер также добавил, что Украина обращалась к Белоруссии с просьбой выдать ей граждан России, и что Киев предпринимал попытки доказать Минску правомерность такого запроса по дипломатическим каналам. В заключение Зеленский заявил, что последствия решения Белоруссии могут быть «трагичными», и что этим людям «все равно придется отвечать».
Накануне в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство.