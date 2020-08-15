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Зеленский раскритиковал решение Минска выдать Москве задержанных россиян

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Белоруссии выдать России задержанных граждан РФ, назвав этот шаг «несправедливым, некорректным и неприемлемым».

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях… Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, оно не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер также добавил, что Украина обращалась к Белоруссии с просьбой выдать ей граждан России, и что Киев предпринимал попытки доказать Минску правомерность такого запроса по дипломатическим каналам. В заключение Зеленский заявил, что последствия решения Белоруссии могут быть «трагичными», и что этим людям «все равно придется отвечать».

Накануне в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Ранее по теме: Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных