Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии и вокруг нее, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу администрации белорусского президента.
Ранее сегодня Лукашенко провел совещание, в ходе которого заявил, что намерен обсудить с Путиным общую угрозу. По его словам, на Белоруссию оказывается внешнее воздействие, что представляет угрозу не только для нее, но и для России.
Также Лукашенко подчеркнул, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций» и что он обсудит этот вопрос с министерством обороны в центре стратегического управления.
Накануне Лукашенко рассказал, что на ситуацию в стране оказывают влияние иностранные граждане, которые «понаехали» из Польши, Нидерландов и Украины.