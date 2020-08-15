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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии и вокруг нее, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу администрации белорусского президента.

Ранее сегодня Лукашенко провел совещание, в ходе которого заявил, что намерен обсудить с Путиным общую угрозу. По его словам, на Белоруссию оказывается внешнее воздействие, что представляет угрозу не только для нее, но и для России.

Также Лукашенко подчеркнул, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций» и что он обсудит этот вопрос с министерством обороны в центре стратегического управления.

Накануне Лукашенко рассказал, что на ситуацию в стране оказывают влияние иностранные граждане, которые «понаехали» из Польши, Нидерландов и Украины.

Ранее по теме: Лукашенко высказался о мирных акциях протеста

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных