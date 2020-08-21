Белый дом заявил о возможном изменении отношений с Москвой из-за Навального
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью Fox News заявил, что если версия о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на российско-американские отношения, сообщает Reuters.
«Это вызывает серьезную обеспокоенность», – заявил советник Дональда Трампа. По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России. О’Брайен назвал Навального очень смелым человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления, отметив, что в США «молятся о нем и его семье». Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах следят за сообщениями о госпитализации Навального.
Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Соратники Навального считают, что его могли отравить. По мнению пресс-секретаря основателя ФБК Киры Ярмыш, ему могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Официальный диагноз врачи пока не называли. В пресс-службе минздрава Омской области РБК сообщиали, что отравление рассматривается только в качестве одной из версий.