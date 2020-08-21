Белый дом заявил о возможном изменении отношений с Москвой из-за Навального

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Соратники Навального считают, что его могли отравить. По мнению пресс-секретаря основателя ФБК Киры Ярмыш, ему могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Официальный диагноз врачи пока не называли. В пресс-службе минздрава Омской области РБК сообщиали, что отравление рассматривается только в качестве одной из версий.