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Белый дом заявил о возможном изменении отношений с Москвой из-за Навального

Ведомости

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью Fox News заявил, что если версия о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на российско-американские отношения, сообщает Reuters.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность», – заявил советник Дональда Трампа. По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России. О’Брайен назвал Навального очень смелым человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления, отметив, что в США «молятся о нем и его семье». Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах следят за сообщениями о госпитализации Навального.

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Соратники Навального считают, что его могли отравить. По мнению пресс-секретаря основателя ФБК Киры Ярмыш, ему могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Официальный диагноз врачи пока не называли. В пресс-службе минздрава Омской области РБК сообщиали, что отравление рассматривается только в качестве одной из версий.

Ранее по теме: Соратники Алексея Навального считают, что его отравили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных