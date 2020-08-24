Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Минобороны Белоруссии отвергает нарушение государственных границ Литвы летчиками Ми-24, заявил исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Олег Орлов. По его оценке, действия летчиков соответствуют белорусскому и международному законодательству.
«Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», ‒ говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.
Провокация, по данным минобороны Белоруссии, произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Минобороны Белоруссии выслало на место вертолеты Ми-24, которые «предотвратили провокацию без применения оружия».