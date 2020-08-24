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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

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Минобороны Белоруссии отвергает нарушение государственных границ Литвы летчиками Ми-24, заявил исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Олег Орлов. По его оценке, действия летчиков соответствуют белорусскому и международному законодательству.

«Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», ‒ говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале минобороны Белоруссии.  

Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.

Провокация, по данным минобороны Белоруссии, произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Минобороны Белоруссии выслало на место вертолеты Ми-24, которые «предотвратили провокацию без применения оружия».

Ранее по теме: МИД Белоруссии направит ноту Литве после перехвата воздушных шаров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных