Путин поддержал нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ

«С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», ‒ говорится в сообщении.