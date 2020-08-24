Путин поддержал нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил в поддержку соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
«С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», ‒ говорится в сообщении.
Лидеры также рассмотрели ситуацию в Сирии и отметили обоюдную заинтересованность в продолжении координации для противодействия международному терроризму.
Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, в том числе клинические исследования и производство вакцин.
Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений, говорилось в совместном заявлении с США, которое опубликовал американский президент Дональд Трамп в Twitter. Отмечалось, что делегации двух стран в ближайшие недели намерены подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямых рейсов, безопасности, телекоммуникаций и технологий.