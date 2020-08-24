Меркель призвала найти виновных в отравлении Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас призвали расследовать обстоятельства госпитализации Алексея Навального и привлечь виновных в его отравлении к ответственности, следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте правительства Германии.
«Властям сейчас срочно требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей и сделать это при полной прозрачности. Виновные должны быть определены и привлечены к ответственности», ‒ говорится в заявлении.
Также Меркель и Маас выразили надежду на полное выздоровление Навального и передали наилучшие пожелания его семье.
Ранее в немецкой клинике «Шарите» заявили, что результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию.