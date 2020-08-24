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Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

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Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США на предстоящих в ноябре выборах, сообщает Fox News по итогам голосования на общенациональном съезде партии.

В случае победы Трампа вице-президентом США станет Майк Пенс, который уже занимает эту должность. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября, Трамп планирует остаться во главе государства и на второй срок. Ранее демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты Джо Байдена, который в прошлом занимал пост вице-президента США.

В ходе выступления перед однопартийцами Трамп заявил, что победа Байдена приведет к негативным последствиям для американской экономики. По его словам, Байден «вырубит» экономику США, принимая жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Также Трамп заявил, что он добился серьезных успехов в восстановлении американской экономики после спада, вызванного распространением коронавируса, подчеркнув, что восстановление происходит по «супер V-образной траектории».

«Мы все правильно сделали, мы все закрыли, а потом опять открыли. Если бы мы на тот момент ничего не закрыли, у нас бы были миллионы погибших [в результате коронавируса], ‒ сказал Трамп.

Ранее по теме: Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных