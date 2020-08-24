Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США на предстоящих в ноябре выборах, сообщает Fox News по итогам голосования на общенациональном съезде партии.
В случае победы Трампа вице-президентом США станет Майк Пенс, который уже занимает эту должность. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября, Трамп планирует остаться во главе государства и на второй срок. Ранее демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты Джо Байдена, который в прошлом занимал пост вице-президента США.
В ходе выступления перед однопартийцами Трамп заявил, что победа Байдена приведет к негативным последствиям для американской экономики. По его словам, Байден «вырубит» экономику США, принимая жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Также Трамп заявил, что он добился серьезных успехов в восстановлении американской экономики после спада, вызванного распространением коронавируса, подчеркнув, что восстановление происходит по «супер V-образной траектории».
«Мы все правильно сделали, мы все закрыли, а потом опять открыли. Если бы мы на тот момент ничего не закрыли, у нас бы были миллионы погибших [в результате коронавируса], ‒ сказал Трамп.