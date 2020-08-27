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США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

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США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американские военные. Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США Джона Уллиота, пишет «РИА Новости».

Он отметил, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.

Ранее издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.

Ранее по теме: Солдаты США пострадали после столкновения с патрулем РФ в Сирии

Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства. Детали разговора не уточнялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных