США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американские военные. Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США Джона Уллиота, пишет «РИА Новости».
Он отметил, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.
Ранее издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.
Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства. Детали разговора не уточнялись.