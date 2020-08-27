Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс»
«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи»,- заявили в Минобороны по итогам разговора начальника Генштаба Валерия Герасимова с председателем Комитета начальника штабов США Марк Милли.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джона Уллиота заявил, что инцидент между американскими и российскими военными на севере Сирии спровоцировали спровоцировали военнослужащие армии России. По словам Эллиота, действия последних были «небезопасны» и «непрофессиональны».
Во вторник 26 августа издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии.
Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.