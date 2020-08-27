Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи»,- заявили в Минобороны по итогам разговора начальника Генштаба Валерия Герасимова с председателем Комитета начальника штабов США Марк Милли.