Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий
«Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции», — написал Моравецкий в своем Twitter.
Он добавил, что такие действия «нарушат международное право» и «свободу белорусского народа», который «должен сам решить свою судьбу».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи стране в случае, если ситуация в ней выйдет из-под контроля.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко.