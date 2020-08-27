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Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

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Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий 

«Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции», — написал Моравецкий в своем Twitter.

Он добавил, что такие действия «нарушат международное право» и «свободу белорусского народа», который «должен сам решить свою судьбу».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи стране в случае, если ситуация в ней выйдет из-под контроля.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных