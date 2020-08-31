Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии
Оппозиция «крайне обеспокоена» словами президента России Владимира Путина о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Белоруссию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь», ‒ сказала Тихановская, отметив, что это было бы серьезным нарушением суверенитета Белоруссии и принесло бы тяжелые последствия для взаимоотношений Минска и Москвы.
Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Президент России отметил, что такие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Речи об использовании резерва, по его словам, сейчас нет.
В Белоруссии с 9 августа проходят протесты. Митингующие требуют пересмотра итогов голосования на выборах президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская ‒10,1%.