Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Президент России отметил, что такие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Речи об использовании резерва, по его словам, сейчас нет.