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Тихановская ответила на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Ведомости

Оппозиция «крайне обеспокоена» словами президента России Владимира Путина о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Белоруссию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь», ‒ сказала Тихановская, отметив, что это было бы серьезным нарушением суверенитета Белоруссии и принесло бы тяжелые последствия для взаимоотношений Минска и Москвы.

Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Президент России отметил, что такие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Речи об использовании резерва, по его словам, сейчас нет.

В Белоруссии с 9 августа проходят протесты. Митингующие требуют пересмотра итогов голосования на выборах президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская ‒10,1%.

Ранее по теме: Тихановская планирует выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных