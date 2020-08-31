Тихановская планирует выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявили в ее пресс-службе.
«Уже запланированы ее выступления на заседании Совета безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября», – передает «РИА Новости».
Ранее Тихановская выступила в Европарламенте, заявив, что результаты выборов президента Белоруссии якобы были сфальсифицированы.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.