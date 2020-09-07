Посол России в Лондоне заявил о недопустимости обвинений по делу Навального
Обвинения в адрес российских властей в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального недопустимы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает пресс-служба диппредставительства.
«В ходе встречи посла России А. В. Келина с генеральным директором МИД Великобритании Т. Дрю британская сторона подняла тему госпитализации А. А. Навального, призывая к расследованию произошедшего. С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса», – говорится в сообщении. В посольстве добавили, что ситуация с основателем ФБК носит исключительно медицинский характер.
Ранее сегодня глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что посла России в Лондоне вызвали в британское дипведомство в связи с ситуацией вокруг Навального.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября клиника сообщила, что политик выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ, а также реагирует на человеческую речь.