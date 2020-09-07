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Посол России в Лондоне заявил о недопустимости обвинений по делу Навального

Ведомости

Обвинения в адрес российских властей в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального недопустимы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает пресс-служба диппредставительства.

«В ходе встречи посла России А. В. Келина с генеральным директором МИД Великобритании Т. Дрю британская сторона подняла тему госпитализации А. А. Навального, призывая к расследованию произошедшего. С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса», – говорится в сообщении. В посольстве добавили, что ситуация с основателем ФБК носит исключительно медицинский характер.

Ранее сегодня глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что посла России в Лондоне вызвали в британское дипведомство в связи с ситуацией вокруг Навального.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября клиника сообщила, что политик выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ, а также реагирует на человеческую речь.

Ранее по теме: Посла России вызвали в британский МИД из-за ситуации с Навальным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных