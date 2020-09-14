В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Александр Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях», ‒ сказал представитель Кремля. Он отметил, что все белорусы вне зависимости от их отношения к результатам выборов «являются для нас гражданами братской Белоруссии, и всех мы их ценим и любим».
«Но, как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле», ‒ подчеркнул Песков.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.