В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях», ‒ сказал представитель Кремля. Он отметил, что все белорусы вне зависимости от их отношения к результатам выборов «являются для нас гражданами братской Белоруссии, и всех мы их ценим и любим».