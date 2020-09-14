Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи обсуждали вопросы поставок энергоносителей в республику, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вопросы поставок энергоносителей обсуждались», ‒ сказал Песков. На вопрос о результате обсуждения этой темы он ответил: «Конструктивный».
7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак по итогам визита в Минск в составе правительственной делегации заявил, что белорусские власти готовы погасить долги по поставкам газа до конца сентября. По его словам, об этом уже есть «принципиальная договоренность» и сейчас Минск ищет источники финансирования.
В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл общую сумму долга Минска за газ ‒ $165,57 млн. Без его погашения компания отказывалась рассматривать вопрос контракта на поставки в 2021 г. До июня власти Белоруссии отрицали наличие долга и требовали от «Газпрома» поставок по меньшей цене, однако затем начали переговоры об урегулировании задолженности.