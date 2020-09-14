Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей

7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак по итогам визита в Минск в составе правительственной делегации заявил, что белорусские власти готовы погасить долги по поставкам газа до конца сентября. По его словам, об этом уже есть «принципиальная договоренность» и сейчас Минск ищет источники финансирования.