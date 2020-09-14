Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей

Ведомости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи обсуждали вопросы поставок энергоносителей в республику, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросы поставок энергоносителей обсуждались», ‒ сказал Песков. На вопрос о результате обсуждения этой темы он ответил: «Конструктивный».

7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак по итогам визита в Минск в составе правительственной делегации заявил, что белорусские власти готовы погасить долги по поставкам газа до конца сентября. По его словам, об этом уже есть «принципиальная договоренность» и сейчас Минск ищет источники финансирования. 

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл общую сумму долга Минска за газ ‒ $165,57 млн. Без его погашения компания отказывалась рассматривать вопрос контракта на поставки в 2021 г. До июня власти Белоруссии отрицали наличие долга и требовали от «Газпрома» поставок по меньшей цене, однако затем начали переговоры об урегулировании задолженности.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных