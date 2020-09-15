Трамп хотел ликвидировать Асада
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что несколько лет назад хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада. При этом ранее Трамп отрицал, что этот вопрос когда-либо поднимался, пишет издание Politico.
По словам американского лидера, от этой идеи его отговорил тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. «Я думал, лучше его ликвидировать. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать», – сказал Трамп.
Как отмечает Politico, ранее в книге журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» 2018 г. сообщалось, что Трамп приказал ликвидировать Асада после «химической атаки» против мирных жителей в апреле 2017 г.
После публикации книги Трамп опроверг эту версию, назвав книгу «выдумкой», и заявил журналистам, что убийство Асада «никогда не рассматривалось и не будет рассматриваться».