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Трамп хотел ликвидировать Асада

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Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что несколько лет назад хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада. При этом ранее Трамп отрицал, что этот вопрос когда-либо поднимался, пишет издание Politico.

По словам американского лидера, от этой идеи его отговорил тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. «Я думал, лучше его ликвидировать. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать», – сказал Трамп.

Как отмечает Politico, ранее в книге журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» 2018 г. сообщалось, что Трамп приказал ликвидировать Асада после «химической атаки» против мирных жителей в апреле 2017 г.

После публикации книги Трамп опроверг эту версию, назвав книгу «выдумкой», и заявил журналистам, что убийство Асада «никогда не рассматривалось и не будет рассматриваться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных