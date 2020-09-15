Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», – сказал Зеленский в ходе брифинга в Вене.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.
Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
15 сентября основатель ФБК опубликовал первое фото после госпитализации.