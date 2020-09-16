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Россия подготовила для ЕС вопросы по делу Навального

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Постоянное представительство России при Евросоюзе подготовило для ЕС девять вопросов в связи с делом о предполагаемом отравлении Основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Дипломаты подготовили вопросы к ЕС к предстоящим дебатам в Европейском парламенте, чтобы указать на «многочисленные несоответствия», касающиеся дела Навального. Они опубликованы на сайте представительства ЕС.

Вопросы звучат так:

  • «Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы «Новичок», попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был идентифицирован?

  • Зачем российским властям отравлять Навального, если уровень его фактической популярности составляет около 2%? Постпредство ссылается на данные «Левада-центра» от июля 2020 г. 

  • Почему власти Германии так неохотно предоставляют России результаты токсикологического исследования или или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен?

  • Почему немецкие врачи уклоняются от диалога с российскими медиками, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, результатах анализов и диагнозе Навального?

  • Почему заявляется, что химическое вещество «Новичок» разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?

  • Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в больницу «Шарите». Берлин знал что-то такое, чего не знали в Москве и Омске?

  • Что стоит за историей с бутылкой воды Навального и якобы следами яда на ней? Камеры видеонаблюдения и фотодокументы не доказывают, что Навальный пользовался бутылкой в аэропорту Томска. Если политик пил из бутылки раньше или в самолете в Москву, как бутылка попала в Германию?

  • Почему ни один немецкий врач не дал квалифицированного заключения по делу Навального, в отличие от российских коллег?

«Утверждения о том, что любые доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда он был еще в коме», — подчеркнули в представительстве.

14 сентября немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований. Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.

Ранее по теме: Лавров и глава МИД ФРГ обсудили взаимодействие по ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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