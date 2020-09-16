Россия подготовила для ЕС вопросы по делу Навального

«Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы «Новичок», попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был идентифицирован?

Зачем российским властям отравлять Навального, если уровень его фактической популярности составляет около 2%? Постпредство ссылается на данные «Левада-центра» от июля 2020 г.

Почему власти Германии так неохотно предоставляют России результаты токсикологического исследования или или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен?

Почему немецкие врачи уклоняются от диалога с российскими медиками, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, результатах анализов и диагнозе Навального?

Почему заявляется, что химическое вещество «Новичок» разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?

Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в больницу «Шарите». Берлин знал что-то такое, чего не знали в Москве и Омске?

Что стоит за историей с бутылкой воды Навального и якобы следами яда на ней? Камеры видеонаблюдения и фотодокументы не доказывают, что Навальный пользовался бутылкой в аэропорту Томска. Если политик пил из бутылки раньше или в самолете в Москву, как бутылка попала в Германию?