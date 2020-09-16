Россия подготовила для ЕС вопросы по делу Навального
Постоянное представительство России при Евросоюзе подготовило для ЕС девять вопросов в связи с делом о предполагаемом отравлении Основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Дипломаты подготовили вопросы к ЕС к предстоящим дебатам в Европейском парламенте, чтобы указать на «многочисленные несоответствия», касающиеся дела Навального. Они опубликованы на сайте представительства ЕС.
Вопросы звучат так:
«Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы «Новичок», попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был идентифицирован?
Зачем российским властям отравлять Навального, если уровень его фактической популярности составляет около 2%? Постпредство ссылается на данные «Левада-центра» от июля 2020 г.
Почему власти Германии так неохотно предоставляют России результаты токсикологического исследования или или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен?
Почему немецкие врачи уклоняются от диалога с российскими медиками, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, результатах анализов и диагнозе Навального?
Почему заявляется, что химическое вещество «Новичок» разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?
Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в больницу «Шарите». Берлин знал что-то такое, чего не знали в Москве и Омске?
Что стоит за историей с бутылкой воды Навального и якобы следами яда на ней? Камеры видеонаблюдения и фотодокументы не доказывают, что Навальный пользовался бутылкой в аэропорту Томска. Если политик пил из бутылки раньше или в самолете в Москву, как бутылка попала в Германию?
Почему ни один немецкий врач не дал квалифицированного заключения по делу Навального, в отличие от российских коллег?
«Утверждения о том, что любые доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда он был еще в коме», — подчеркнули в представительстве.
14 сентября немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований. Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.