Следствие обвинило Колесникову в публичных призывах к захвату власти
Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил члену президиума Координационного совета (КС) оппозиции республики Марии Колесниковой обвинение в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности страны, через СМИ и интернет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», ‒ говорится в сообщении. Уточняется, что сама Колесникова находится под стражей, расследование ее дела продолжается.
Под данную статью подпадают публичные призывы к захвату власти, насильственное изменение конституционного строя Белоруссии, госизмена, терроризм, диверсия, другие действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности республики, или распространение материалов, содержащих такие призывы. Наказание за совершение этих преступлений с использованием СМИ или интернета составляет от двух до пяти лет лишения свободы.
Колесникова была арестована по обвинению в публичных призывах к захвату власти через СМИ и интернет 9 сентября. Она подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших ее силовиков. 12 сентября ее перевели из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. 14 сентября адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что состояние оппозиционерки ухудшилось.
Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская находится в Литве. Помимо Колесниковой арестованы еще несколько участников совета.