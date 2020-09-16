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Следствие обвинило Колесникову в публичных призывах к захвату власти

Ведомости

Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил члену президиума Координационного совета (КС) оппозиции республики Марии Колесниковой обвинение в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности страны, через СМИ и интернет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», ‒ говорится в сообщении. Уточняется, что сама Колесникова находится под стражей, расследование ее дела продолжается.

Под данную статью подпадают публичные призывы к захвату власти, насильственное изменение конституционного строя Белоруссии, госизмена, терроризм, диверсия, другие действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности республики, или распространение материалов, содержащих такие призывы. Наказание за совершение этих преступлений с использованием СМИ или интернета составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

Колесникова была арестована по обвинению в публичных призывах к захвату власти через СМИ и интернет 9 сентября. Она подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших ее силовиков. 12 сентября ее перевели из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. 14 сентября адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что состояние оппозиционерки ухудшилось.

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская находится в Литве. Помимо Колесниковой арестованы еще несколько участников совета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных