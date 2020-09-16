Следствие обвинило Колесникову в публичных призывах к захвату власти

Колесникова была арестована по обвинению в публичных призывах к захвату власти через СМИ и интернет 9 сентября. Она подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших ее силовиков. 12 сентября ее перевели из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. 14 сентября адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что состояние оппозиционерки ухудшилось.