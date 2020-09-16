В ЕС предложили не обмениваться «вопросниками» по ситуаиции с Навальным
Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано в ответ на запрос постоянного представительства России при ЕС по поводу несостыковок в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального предложил расследовать произошедшее, а не публично обмениваться «вопросниками», пишет РБК.
«Все вопросы должны быть рассмотрены, и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками"», — заявил Стано. Он напомнил, что ЕС ожидает от России срочного прозрачного расследования инцидента с Навальным в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
15 сентября постоянное представительство России при ЕС опубликовало на своем сайте девять вопросов к ЕС, указав на «многочисленные несоответствия» в деле Навального. В частности, ведомство уточнило, обоснуют ли в Европе, зачем России травить основателя ФБК, а затем прикладывать максимум усилий для его спасения и перевозить в Германию, чтобы затем факт отравления, о котором утверждают в ЕС, вскрылся. Вдобавок представительство спросило, почему немецкая сторона не хочет предоставить данные обследования Навального и подтверждение его отравления «Новичком», если это обстоятельство точно доказано.
По словам главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, Генпрокуратура РФ направила запрос в Минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального для дальнейшего расследования случившегося, еще 27 августа, однако ответ до сих пор не получен. Кремль неоднократно говорил, что Россия не может возбудить официальное уголовное дело без необходимых медицинских сведений. Генпрокуратура Берлина 11 сентября заявила, что поделится информацией только с согласия самого Навального.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.