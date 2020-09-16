Глава Минфина оценил влияние ситуации с Навальным на размещение евробондов
Ситуация с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, а также санкции в отношении России и ограничения в связи с пандемией коронавируса не придают уверенности в хорошем размещении российских евробондов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«По евробондам у нас право есть, в целом мы окно такое не закрываем. Будем ли мы заимствовать или нет, будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Сами понимаете, что все эти ограничения, санкции там, шумиха вокруг Навального и т. д., она нам не придает такой уверенности в хорошем размещении», ‒ сказал он (цитата по «РИА Новости»).
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.
Накануне руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен ввести санкции за нарушение прав человека и назвать их в честь основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального по аналогии с «актом Магнитского» в США. До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с Навальным, которого, по версии германских специалистов, якобы отравили «Новичком».