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Глава Минфина оценил влияние ситуации с Навальным на размещение евробондов

Ведомости

Ситуация с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, а также санкции в отношении России и ограничения в связи с пандемией коронавируса не придают уверенности в хорошем размещении российских евробондов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. 

«По евробондам у нас право есть, в целом мы окно такое не закрываем. Будем ли мы заимствовать или нет, будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Сами понимаете, что все эти ограничения, санкции там, шумиха вокруг Навального и т. д., она нам не придает такой уверенности в хорошем размещении», ‒ сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.

Накануне руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен ввести санкции за нарушение прав человека и назвать их в честь основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального по аналогии с «актом Магнитского» в США. До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с Навальным, которого, по версии германских специалистов, якобы отравили «Новичком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных