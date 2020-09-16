Глава Минфина оценил влияние ситуации с Навальным на размещение евробондов

«По евробондам у нас право есть, в целом мы окно такое не закрываем. Будем ли мы заимствовать или нет, будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Сами понимаете, что все эти ограничения, санкции там, шумиха вокруг Навального и т. д., она нам не придает такой уверенности в хорошем размещении», ‒ сказал он (цитата по «РИА Новости»).