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Польша предложила ЕC создать для Белоруссии фонд объемом в 1 млрд евро

Ведомости

Для помощи Белоруссии Евросоюзу следует создать стабилизационный фонд минимум в 1 млрд евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

«Фонд действительно должен быть значительным... не менее 1 млрд евро», ‒ сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе. Он добавил, что официально Польша выдвинет это предложение в рамках пакета мер по помощи Белоруссии на саммите ЕС 24‒25 сентября, когда должно быть принято решение по санкциям в отношении белорусских властей.

Он добавил, что кроме собственно Евросоюза вклад в этот фонд может сделать Международный валютный фонд (МВФ) ради поддержания белорусской валюты и возможности Белоруссией «самостоятельно» делать внешние заимствования.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, а также пообещали и впредь оказывать экономическую поддержку Белоруссии. В ответ 15 сентября экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз должен оказать белорусской оппозиции в случае ее прихода к власти финансовую помощь в размере $3–4 млрд.

На прошедших 9 августа выборах, по данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку. В Белоруссии с 9 августа идут акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли три человека, Евросоюз готовится ввести санкции против белорусских властей за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к протестующим, а прибалтийские члены союза уже ввели.

Ранее по теме: Белоруссия получит российский кредит на $1,5 млрд в два этапа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных