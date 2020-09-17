Польша предложила ЕC создать для Белоруссии фонд объемом в 1 млрд евро
Для помощи Белоруссии Евросоюзу следует создать стабилизационный фонд минимум в 1 млрд евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.
«Фонд действительно должен быть значительным... не менее 1 млрд евро», ‒ сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе. Он добавил, что официально Польша выдвинет это предложение в рамках пакета мер по помощи Белоруссии на саммите ЕС 24‒25 сентября, когда должно быть принято решение по санкциям в отношении белорусских властей.
Он добавил, что кроме собственно Евросоюза вклад в этот фонд может сделать Международный валютный фонд (МВФ) ради поддержания белорусской валюты и возможности Белоруссией «самостоятельно» делать внешние заимствования.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, а также пообещали и впредь оказывать экономическую поддержку Белоруссии. В ответ 15 сентября экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз должен оказать белорусской оппозиции в случае ее прихода к власти финансовую помощь в размере $3–4 млрд.
На прошедших 9 августа выборах, по данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку. В Белоруссии с 9 августа идут акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли три человека, Евросоюз готовится ввести санкции против белорусских властей за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к протестующим, а прибалтийские члены союза уже ввели.