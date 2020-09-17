Польша предложила ЕC создать для Белоруссии фонд объемом в 1 млрд евро

«Фонд действительно должен быть значительным... не менее 1 млрд евро», ‒ сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе. Он добавил, что официально Польша выдвинет это предложение в рамках пакета мер по помощи Белоруссии на саммите ЕС 24‒25 сентября, когда должно быть принято решение по санкциям в отношении белорусских властей.