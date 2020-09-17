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Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

«Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность», — сказал Лавров в интервью, текст которого приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Министр также выразил уверенность в том, что ряд стран использует белорусскую оппозицию «втемную».

«Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны, ну и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом «втемную». Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно», — добавил российский министр.

Он напомнил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии находится в Литве, которая «в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву. Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон взял Тихановскую «под плотную опеку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных