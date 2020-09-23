Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию»
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко является «выходом на пенсию», заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По ее словам, очередной президентский срок белорусского лидера является «нелегитимным».
«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», ‒ сказала Тихановская, слова которой приводит Telegram-канал «Пул первой».
Она добавила, что теперь приказы Лукашенко силовым структурам «нелегитимны и не подлежат исполнению». «Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас ‒ вместе построить новую Беларусь», ‒ отметила Тихановская.
После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы белорусов, еще 10,09% поддержали Тихановскую. Последняя переехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.