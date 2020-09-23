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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию»

Ведомости

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко является «выходом на пенсию», заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По ее словам, очередной президентский срок белорусского лидера является «нелегитимным».

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», ‒ сказала Тихановская, слова которой приводит Telegram-канал «Пул первой».

Она добавила, что теперь приказы Лукашенко силовым структурам «нелегитимны и не подлежат исполнению». «Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас ‒ вместе построить новую Беларусь», ‒ отметила Тихановская. 

После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы белорусов, еще 10,09% поддержали Тихановскую. Последняя переехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, в своей речи он обвинил противников в попытке организовать в стране «цветную революцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных