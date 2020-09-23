Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию»

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», ‒ сказала Тихановская, слова которой приводит Telegram-канал «Пул первой».