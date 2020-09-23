Захарова пожаловалась на дезинформацию вокруг дела Навального
Западные страны развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы все становимся свидетелями того, как западные страны, руководство этих стран, официальные лица, интеграционные институты, объединения… развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг ситуации с российским гражданином Навальным», ‒ сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она подчеркнула, что никаких доказательств «российского следа» в ситуации с основателем ФБК нет.
«Мы считаем такого рода риторику просто недопустимой. Никаких доказательств некоего российского участия (как они говорят ‒ «российский след») нет и быть не может», ‒ добавила представитель внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, США и их европейские союзники осознанно идут на обострение отношений с Москвой в политических целях.
Навальный находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и впоследствии впал в кому. Германия настаивает на том, что причиной ухудшения здоровья основателя ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». В России эту версию не подтверждают, так как немецкая сторона отказывается предоставить Генпрокуратуре РФ результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы об отравлении.