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МИД опроверг причастность СССР и России к разработке «Новичка»

Ведомости

Ни СССР, ни Россия никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество под названием «Новичок», заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно -конструкторских разработок под условным названием «Новичок», никогда не осуществлялось», — сказала Захарова. Она добавила, что это официальная позиция Москвы, а вся остальная информация относится к «рассуждениям частных лиц и СМИ». 

Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови госпитализированного основателя ФБК Алексея Навального яд из группы «Новичок».

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: Захарова пожаловалась на дезинформацию вокруг дела Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных