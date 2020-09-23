МИД опроверг причастность СССР и России к разработке «Новичка»
Ни СССР, ни Россия никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество под названием «Новичок», заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно -конструкторских разработок под условным названием «Новичок», никогда не осуществлялось», — сказала Захарова. Она добавила, что это официальная позиция Москвы, а вся остальная информация относится к «рассуждениям частных лиц и СМИ».
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови госпитализированного основателя ФБК Алексея Навального яд из группы «Новичок».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме.