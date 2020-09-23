МИД опроверг причастность СССР и России к разработке «Новичка»

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно -конструкторских разработок под условным названием «Новичок», никогда не осуществлялось», — сказала Захарова. Она добавила, что это официальная позиция Москвы, а вся остальная информация относится к «рассуждениям частных лиц и СМИ».