Силовики в Минске начали разгон демонстрантов
Белорусские силовики начали разгон участников акций протеста, начавшихся в центре Минска после инаугурации президента Александра Лукашенко, с помощью водометов, передает портал Tut.by.
Как сообщает издание, силовики применяют водометы с окрашенной водой против демонстрантов на проспекте Победителей, а также у стелы «Минск ‒ город-герой» и на прилегающих улицах. Цепи милиции и ОМОНа начали оттеснять и задерживать протестующих в этих точках, а также на Пушкинской площади и прилегающих улицах, рядом с Дворцом спорта и у ТРЦ «Галерея».
Станцию метро «Немига», к которой устремилась часть демонстрантов, закрыли. Силовики передвигаются по городу в автобусах от мест, где удалось разогнать скопления людей, туда, где они вновь собираются. После разгона людей у стелы периметр вокруг нее оцеплен силовиками.
Александр Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны. Сегодня во Дворце независимости в Минске состоялась закрытая инаугурация главы республики.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовало 10,09% поучаствовавших в выборах граждан, назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию». Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали его легитимным президентом. В Кремле инаугурацию Лукашенко комментировать отказались.