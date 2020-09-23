Силовики в Минске начали разгон демонстрантов

Как сообщает издание, силовики применяют водометы с окрашенной водой против демонстрантов на проспекте Победителей, а также у стелы «Минск ‒ город-герой» и на прилегающих улицах. Цепи милиции и ОМОНа начали оттеснять и задерживать протестующих в этих точках, а также на Пушкинской площади и прилегающих улицах, рядом с Дворцом спорта и у ТРЦ «Галерея».