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Силовики в Минске начали разгон демонстрантов

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Белорусские силовики начали разгон участников акций протеста, начавшихся в центре Минска после инаугурации президента Александра Лукашенко, с помощью водометов, передает портал Tut.by.

Как сообщает издание, силовики применяют водометы с окрашенной водой против демонстрантов на проспекте Победителей, а также у стелы «Минск ‒ город-герой» и на прилегающих улицах. Цепи милиции и ОМОНа начали оттеснять и задерживать протестующих в этих точках, а также на Пушкинской площади и прилегающих улицах, рядом с Дворцом спорта и у ТРЦ «Галерея». 

Станцию метро «Немига», к которой устремилась часть демонстрантов, закрыли. Силовики передвигаются по городу в автобусах от мест, где удалось разогнать скопления людей, туда, где они вновь собираются. После разгона людей у стелы периметр вокруг нее оцеплен силовиками.

Александр Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны. Сегодня во Дворце независимости в Минске состоялась закрытая инаугурация главы республики.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовало 10,09% поучаствовавших в выборах граждан, назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию». Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали его легитимным президентом. В Кремле инаугурацию Лукашенко комментировать отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных