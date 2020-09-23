В Минске проходят задержания протестующих против Лукашенко
При разгоне акций протеста против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко силовики задержали около 50 человек, передает агентство «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что белорусские силовики, используя водометы, начали разгон акций протеста против инаугурации Лукашенко, которая прошла сегодня в закрытом режиме. Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовало 10,09% поучаствовавших в выборах граждан, назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию». Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали его легитимным президентом. В Кремле инаугурацию Лукашенко комментировать отказались.