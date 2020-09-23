В Минске проходят задержания протестующих против Лукашенко

Ранее сообщалось, что белорусские силовики, используя водометы, начали разгон акций протеста против инаугурации Лукашенко, которая прошла сегодня в закрытом режиме. Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны.