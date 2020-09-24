Путин назвал преимущество трехдневного голосования на выборах
Голосование на выборах в течение трех дней позволило учесть мнение тех, кто ранее не всегда принимал участие в избирательном процессе, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
«Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до участков», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам президента, на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности для безопасности граждан.
«Выборы прошли с высоким уровнем конкуренции. Был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с уровнем прошлого года», — добавил российский лидер.
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах — выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).