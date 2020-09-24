Путин назвал преимущество трехдневного голосования на выборах

Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.