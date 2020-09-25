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Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Ведомости

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Как я сказал президенту [Зеленскому], Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину это помочь в реформировании страны», — говорится в заявлении Борелля, опубликованном на сайте ЕС по итогам его визита на Украину. Он добавил, что только сами украинцы могут провести эти реформы, хотя и не исключил поддержку Европы.

По мнению Борреля, Киев, хотя и с трудом, в последний год идет в направлении борьбы с системными проблемами страны. «Избрание Зеленского в апреле 2019 года стало признаком твердой готовности украинцев бороться с коррупцией и ослабить хватку олигархов над страной», — сказал он. 

Боррель заметил, что Евросоюз настроен на поддержку Украины, свидетельством чего является соглашение об ассоциации с ней, вступившее в силу в 2017 году. С тех пор, по его словам, Киев получил 14 млрд евро, что представляет собой «беспрецедентный уровень поддержки». В рамках помощи Украине для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса ЕС направит еще 190 млн евро.

Для борьбы с последствиями коронавируса Украина получит кредит также и от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5 млрд на срок 18 месяцев согласно договоренностям, подписанным в мае 2020 г. Первые $2,1 млрд Киеву перевели в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных