Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

«Как я сказал президенту [Зеленскому], Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину это помочь в реформировании страны», — говорится в заявлении Борелля, опубликованном на сайте ЕС по итогам его визита на Украину. Он добавил, что только сами украинцы могут провести эти реформы, хотя и не исключил поддержку Европы.