Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат
Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
«Как я сказал президенту [Зеленскому], Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину это помочь в реформировании страны», — говорится в заявлении Борелля, опубликованном на сайте ЕС по итогам его визита на Украину. Он добавил, что только сами украинцы могут провести эти реформы, хотя и не исключил поддержку Европы.
По мнению Борреля, Киев, хотя и с трудом, в последний год идет в направлении борьбы с системными проблемами страны. «Избрание Зеленского в апреле 2019 года стало признаком твердой готовности украинцев бороться с коррупцией и ослабить хватку олигархов над страной», — сказал он.
Боррель заметил, что Евросоюз настроен на поддержку Украины, свидетельством чего является соглашение об ассоциации с ней, вступившее в силу в 2017 году. С тех пор, по его словам, Киев получил 14 млрд евро, что представляет собой «беспрецедентный уровень поддержки». В рамках помощи Украине для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса ЕС направит еще 190 млн евро.
Для борьбы с последствиями коронавируса Украина получит кредит также и от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5 млрд на срок 18 месяцев согласно договоренностям, подписанным в мае 2020 г. Первые $2,1 млрд Киеву перевели в июне.